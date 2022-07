Im Corso Film Casino in Kaldenkirchen : Kino mit Kaffee, Kuchen, Sekt und Haute Couture

Die RP präsentiert den Film im Corso Kino. Foto: Emily Senf

Nettetal Die Rheinische Post präsentiert am Dienstag, 2. August, erneut die beiden Reihen „Kaffee & Kino“ und „Ladies first“ im Corso Film Casino an der Grenzwaldstraße 15a in Kaldenkirchen.

Die Rheinische Post präsentiert am Dienstag, 2. August, erneut die beiden Reihen „Kaffee & Kino“ und „Ladies first“ im Corso Film Casino an der Grenzwaldstraße 15a in Kaldenkirchen. „Kaffee & Kuchen“ beginnt um 15 Uhr, Einlass ist ab 13.45 Uhr. „Ladies first“ startet um 19.30 Uhr, Einlass mit einem Sektempfang ist ab 19 Uhr. Auf dem Programm steht diesmal „Haute Couture“.

Der Streifen der Regisseurin Sylvie Ohayon führt die Welt der Reichen und Schönen vor, die sich die Kreationen des Modehauses Dior leisten können. Er zeigt aber auch eine andere Seite der französischen Gesellschaft: die der Menschen, die in den Vorstädten von Paris in trostlosen Verhältnissen leben. In „Haute Couture“ treffen diese Welten aufeinander, als die Dior-Schneiderin Esther (Nathalie Baye) Jade (Lyna Khoudri), eine junge Frau aus der Vorstadt kennenlernt und unter ihre Fittiche nimmt. Jade hat die Handtasche der Schneiderin gestohlen, kann mit dem Inhalt nichts anfangen und bringt sie Esther zurück. Die Schneiderin sieht Potenzial in der jungen Frau und verschafft ihr ein Praktikum bei Dior. Ob es Jade gelingt, der Welt der Vorstädte den Rücken zu kehren? Wer es wissen will, sollte sich eine der beiden Vorführungen nicht entgehen lassen.