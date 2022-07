Bewässerungseinsatz in Nettetal : Erste Hilfe für Bäume im Hitzestress

Nettetal Unter anhaltender Trockenheit leidet das Grün in Parks und entlang Straßen im Stadtgebiet. Mitarbeiter der Stadt sind daher regelmäßig unterwegs, um Bäume und Sträucher zu bewässern. Auch Bürger können dabei helfen.

Kaum hat Kevin Theis den orangefarbenen Schlepper abgestellt, wird es schlagartig leise. Das ändert sich aber Sekunden später. Ein gleichmäßiges Brummgeräusch übernimmt. „Das ist die Pumpe, die ich gerade angemacht habe“, erklärt Theis. Zeitgleich löst der Gärtner des Baubetriebshofs der Stadt Nettetal die Halterung der Schlauchhaspel vor dem 4000-Liter-Fass, das hinter dem Schlepper angekoppelt ist. Sein Blick geht prüfend über das vor ihm liegende farbenprächtig blühende Staudenbeet inklusive Baum an der Seerosenstraße. Inmitten der dicht wachsenden Pflanzen ist noch ein Stückchen Boden zu sehen, die Erde ist trocken. Die Abhilfe naht in Form von einer ausgiebigen Dusche aus dem Wasserfass.

„Bei meinen täglichen Fahrten entwickelt man einen Blick dafür, wo und wie viel Wasser man den Stauden und Bäumen geben muss, damit sie durch den Sommer kommen“, sagt Theis. Seit Wochen ist der Gärtner mit dem städtischen Tankwagen auf Bewässerungstour durch ganz Nettetal unterwegs. Jeden Morgen um 6.15 Uhr geht es los. Die Routen variieren dabei. Es gibt so viele Stadtbäume und die Staudenbeete, dass nicht alle bei einer Tour angefahren werden können. „Wenn ich alle Bäume und Staudenbeete, die zur Bewässerungsroute gehören, abgefahren habe, ist eine Woche vergangen“, berichtet Theis. Alleine annähernd 7000 Straßenbäume und rund 5000 Bäume in Grünanlagen zählt die Stadt Nettetal. „Bei den Bäumen fahren wir nicht alle an, sondern die Bäume, die vorgeschädigt sind oder es aufgrund ihrer Lage besonders schwer haben. Dazu gehören beispielsweise Bäume, die noch alte, nach heutigen Vorgaben viel zu kleine Baumscheiben haben“, sagt Nils Hausschild. Der städtische Gärtnermeister hat entsprechende Listen erstellt, an denen sich die Routen orientieren. Jeder Baum ist generell in einem Kataster geführt, schließlich stehen auch regelmäßig Baumkontrollen an.