Freizeit in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal : Ein Streifzug entlang des Auszeit-Weges

Foto: Daniela Buschkamp 22 Bilder Ein Weg zu Kirchen, Kühen und Kulinarischem

Grenzland Überdimensionierte Türzargen aus Metall gehören zum rund 40 Kilometer langen Auszeit-Rundweg durch Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal. Was das Besondere daran ist und was entlang der Strecke zu entdecken ist.

Elf XXL-Türzargen aus Metall stehen seit Mitte Mai an markanten Punkten in den drei Westkommunen. Sie gehören zum einzigen Wanderweg im Kreis Viersen, der Impulse zum Nachdenken gibt. Diese stammen von Bernd Mackscheidt, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen-Elmpt. Noch fehlt eine Station: Sie folgt, sobald das Dorfzentrum in Brüggen-Lüttelbracht errichtet ist.

Impulse per QR-Code: An jedem Haltepunkt kann ein Code gescannt werden. Dann ist ein YouTube-Film auf dem Handy zu sehen, in dem Mackscheidt etwa über Glaube oder Identität Auskunft gibt. Im Schaukasten hängt außerdem ein Plan, der von Station 1 (am Drei-Kommunen-Eck, Thema Erinnerung) bis zu Station 12 (katholische Kirche in Lüttelbracht, Thema Liebe) führt. Hier ein Vorschlag für eine andere Radroute entlang der elf Stationen.

Start Laarer Kapelle Sehenswert: die 1708 erbaute kleine St.-Lucia-Kapelle im Laarer Feld, ein Denkmal im Keis Viersen und Auszeit-Weg-Station 2 (Erfahrung). Einkaufen: Am Milchautomat des Kapellenhofes (Borner Straße 47) kann man 24 Stunden Vollmilch zapfen und etwa Eier kaufen. Weiter geht es 1,5 Kilometer entlang der Borner Straße bis zum

2. Halt: Drei-Gemeinden-Eck Natur pur gibt es entlang der Schwalm. Nicht schön, aber sehenswert: Ein Schild verweist auf das Aufeinandertreffen von Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal verweist (Drei-Gemeinden-Eck); es liegt gegenüber der Auszeitweg-Station 1 (Erinnerung). Weiter geht es drei Kilometer über Frankenmühle, Kranenbruch und Polmannsstraße zum

3. Halt: Grabeskirche St. Anton. Sehenswert: Die Grabeskirche ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Sie ist seit 2019 Beisetzungsstätte und eine der wenigen dieser Art im Kreis Viersen. Von der Auszeitweg-Station 4 (Identität) geht es knapp 900 Meter über Kolping-, Antonius-, Haupt- und Bahnstraße zum Kockskamp zum

4. Halt: Evangelische Kirche Amern. Sehenswert: die von Friederich Godeking geplante und umgebaute, schmucklose Kirche. Auffällig: ein Glasmosaik von Ludwig Schaffrath. Von der Auszeitweg-Station 5 (Zweifel) geht es 3,3 Kilometer über die Bahnstraße, einen Weg parallel zum Kranenbach durch den Kaiserpark und auf die Straße „Am Häsenberg“ zum

5. Halt: Evangelischer Friedhof Waldniel. An der kleinen Anlage kann man auf der Auszeitweg-Bank (Station 6: Sehnsucht) pausieren. Sehenswert in Waldniel: der imposante neugotische Schwalmtaldom (Kirche St. Michael), zudem die Altstadt (Nieder-/Pumpenstraße) und Haus Bach von 1627, das mutmaßlich älteste Haus am Markt am Durchgang zum alten Kirchplatz. Einkaufen: Bücherstube am Dom. Bei Usch Freitag gibt es neue und gebrauchte Bücher. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr. Einkehr: Eiscafé/Pizzeria Piccolino (Markt 17), Hotel/Restaurant Rath (Marktstraße 2; chinesisch; Betriebsurlaub bis 22. August. Sonst geöffnet Dienstag bis Sonntag von 12 bis 15 und von 17 bis 21 Uhr). Nützlich: Am Markt gibt es eine Radservicestation. Dort können Radler gegen Pfand kleine Reparaturen ausführen. Verpflegung gibt es auch in Supermärkten und Discountern. Für Bücherfreunde: Tauschschrank am Markt. Weiter geht es über rund 3,7 Kilometer über Roermonder Straße, Linde, K21, Busch- und Harikseeweg zu einem touristischen Highlight im Grenzland:

6. Halt Hariksee. Spazieren mit Blick auf den See, Minigolf spielen, mit „Patschel“ auf Tour gehen und einkehren: Alles ist möglich. Einkehr: Notre‘s im Inselschlösschen (Harikseeweg 78; griechisch. Geöffnet: dienstags bis freitags von 12 bis 24 Uhr; samstags, sonn- und feiertags: 12 bis 24 Uhr; Küche jeweils bis 22 Uhr). Tino‘s Eiscafé (Wiesenstraße 47, geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr). Café/Bistro „Landei“ (Kahrstraße 103, geöffnet täglich ab 10 Uhr). Die Auszeitweg-Station 3 („Schmerz“) ist dort ausnahmsweise geteilt in Bank und Infokasten sowie der XXL-Türzarge. Weiter geht es 3,4 Kilometer weiter über Harikseeweg, Kapellenstraße, Brempter Weg, Hoch-, Mittel- und Rathausstraße zum

7. Halt: Park am Lindbruch, der grünen Oase in Alt-Niederküchten, bekannt für schöne Sonnenuntergänge. Noch bis September sorgt Caterer Klaus Amberg bei schönem Wetter täglich für Außengastronomie am „Lütterbeach“. Weiter geht es über 4,8 Kilometer über Rathaus-, Mittel-, Hochstraße, K9, Mönchengladbacher Straße, Haupt- und Heinrichstraße zum

8. Halt: Haus Elmpt. Sehenswert: Das Herrenhaus aus dem 13. Jahrhundert befindet sich Privatbesitz. Es ist nicht zugänglich, außer man heiratet oder dreht Filme. Weiter geht es drei Kilometer über Heinrich, Overhetfelder, Elmpter und Dilborner Straße zum

9. Halt: Kapelle Overhetfeld. Sehenswert ist das kleine Gotteshaus. Einkehr: Restaurant Ambiente (An der Kapelle 10. Bis September geöffnet: diens-, sonn- und feiertags: 11.30 bis 23 Uhr, Küche bis 22 Uhr). Weiter geht es über 3,2 Kilometer (Dilborner Straße, Deich-, Gelag- und Elsterweg; Leonhard-Jansen-Straße, Zeisig- und Kesseler Weg zum

10. Halt: Herrenlandpark. Zeit für eine Pause. Sehenswert ist das nah gelegene Brüggener Zentrum mit vielen Geschäften, (montags oft Ruhetag), Restaurants und der imposanten Burg Brüggen (mit dem Museum „Mensch und Jagd“). Der Burgwall ist begehbar; dort befindet sich ein Mehr-Generationen-Spielplatz. Vorbei am Natur- und Tierpark geht es über 5,3 Kilometer zum