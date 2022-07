Vorfall an der Anschlussstelle Nettetal : Motorradfahrer gerät auf der A61 ins Schleudern

Nettetal Der Unfall eines Motorradfahrers am Samstagmittag auf de A61 in Richtung Koblenz hat für einen rund fünf Kilometer langen Stau gesorgt. Der Mann wurde bei seinem Sturz schwer verletzt.

Ein 41-jähriger Mann aus Großbritannien hat am Samstagmittag die Kontrolle über sein Motorrad verloren, als er auf der Autobahn 61 in Richtung Koblenz unterwegs war. In Höhe der Anschlussstelle Nettetal schleuderte er über die Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen, wie die Autobahnpolizei am Sonntag auf Anfrage erklärt. Dort blieb er mit seiner Maschine schwer verletzt liegen. Die Sperrung wegen des Unfalls sorgte für einen rund fünf Kilometer langen Stau.