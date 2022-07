Kfz-Zulassungsstelle : Auto im Kreis Viersen online anmelden

Kreis Viersen Wer im Kreis Viersen ein Auto an- oder ummelden möchte, kann dies mittlerweile auch online erledigen. Darauf weist der Kreis hin.

Wer im Kreis Viersen ein Auto an- oder ummelden möchte, kann dies mittlerweile auch online erledigen. Darauf weist der Kreis hin. Seit 2015 werden nur noch Fahrzeugscheine und Zulassungsplaketten auf Kennzeichen mit Sicherheitscodes ausgegeben, seit 2018 gilt dies auch für Fahrzeugbriefe – auf diese Weise zugelassene Fahrzeuge konnten bislang über einen Online-Antrag abgemeldet werden, informiert der Kreis. Inzwischen sei das Verfahren für Abmeldungen vereinfacht worden, zudem seien Voraussetzungen geschaffen worden, um auch Zulassungen online zu beantragen.

Das Vorgehen: Unter www.kreis-viersen.de/ikfz können sich Privatleute online ausweisen und durch Eingabe der Sicherheitscodes nachweisen, dass sie im Besitz der erforderlichen Fahrzeugunterlagen sind. Die Nummer der elektronischen Versicherungsbestätigung (eVB-Nummer) und die Fälligkeit zur nächsten Hauptuntersuchung werden nach der Eingabe automatisch vorgeprüft und der Vorgang online bezahlt. In der Zulassungsstelle des Kreises werden die Daten geprüft und die Dokumente ausgestellt. Diese werden dann zusammen mit den Zulassungsplaketten, auf denen Kennzeichen und ein Teil der Fahrgestellnummer abgedruckt sind, an den Halter verschickt. Er kann sie dann auf die passenden Kennzeichen aufkleben. Derzeit erlaubt die Gesetzeslage nur die Online-Zulassung auf Privatpersonen. Die Zulassung auf Firmen soll in etwa einem Jahr möglich werden.