Tatort Kaldenkirchen : Mutmaßlicher Brandstifter sitzt in Untersuchungshaft

Kaldenkirchen Wenige Tage nach dem Feuer in einem Haus an der Brigittenstraße in Kaldenkirchen meldet die Polizei einen Ermittlungs-Erfolg. Sie nahm einen Tatverdächtigen fest.

Ein 34-Jähriger aus Mönchengladbach sitzt seit Freitag, 29. Juli, in Untersuchungshaft, weil er am vergangenen Sonntag das Feuer in einem Reihenhaus an der Brigittenstraße in Kaldenkirchen gelegt haben soll. Dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, war den Ermittlern schnell klar. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Im Zuge der Ermittlungen habe sich „sehr bald“ der Tatverdacht gegen den 34-Jährigen erhärtet, teilte die Polizei jetzt mit. Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Nettetal festgenommen und am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Welche Verbindung zwischen dem Mann aus Mönchengladbach und dem Tatort Kaldenkirchen besteht, dazu wollte die Polizei am Freitag keine Angaben machen. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten noch an, hieß es.