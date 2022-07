Arbeiten in den Schulferien in Nettetal : Stadt baut Versickerungsanlage an der Werner-Jaeger-Halle

Arbeiten in den Schulferien in Nettetal

Lobberich Das Bauwerk soll die Neubildung von Grundwasser fördern und dem Austrocknen innerstädtischer Bereiche entgegenwirken. Warum die Bauarbeiter ihren Urlaub umplanten.

(RP) Bauarbeiten und Bagger an der Werner-Jaeger-Halle – was ist da los? Die Antwort laut Stadtverwaltung: An der Halle und am angrenzenden Hof des Gymnasiums wird derzeit eine Rigolen-Versickerungsanlage errichtet. Für Menschen, die keine Bauingenieure sind: Eine Rigole ist ein Pufferspeicher, der Regenwasser aufnimmt und versickert. Der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt Rinne.