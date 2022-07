Vorfall in Schwalmtal : Gibt es einen Brandstifter in Schwalmtal-Raderberg?

Die Feuerwehr Schwalmtal löschte ein Feuer auf einem abgelegenen Gelände. Foto: Wehr

Schwalmtal Da das Feuer in dem abgelegenen Bereich an mehreren Stellen auf einer großen Fläche ausgebrochen war, halten die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal und die Polizei eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich, wie ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage erklärte.

Der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal bekämpfte am Mittwochabend erfolgreich einen Böschungsbrand auf einer 25 Quadratmeter großen Fläche und konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten.

Da das Feuer in dem abgelegenen Bereich an mehreren Stellen auf einer großen Fläche ausgebrochen war, halten die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag auf Anfrage erklärte. Wahrscheinlich handelt es sich um Brandstiftung. Die Polizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie am Mittwoch gegen 20.17 Uhr über digitale Meldeempfänger zu einem Flächenbrand an die Straße Raderberg alarmiert. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen mit zwei C-Rohren. Außerdem kontrollierten sie den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera in einer Drohne und führten noch intensive Nachlöscharbeiten aus. Der Löschzug Amern war insgesamt mit 21 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

Wegen des Feuerwehr-Einsatzes war die Zufahrt zum Raderberg in Höhe der Kartbahn für rund eineinhalb Stunden teilweise gesperrt.

Es ist nicht das erste Feuer in den vergangenen Wochen, bei dem die Polizei im Kreis Viersen Brandstifter als Verursacher vermutet. Davon geht sie auch aus bei dem Feuer am Dienstag, 19. Juli, in einer Kita an der Greefsallee in Viersen. Hinter dem Brand im Hubert-Vootz-Haus am Montag in Viersen vermutet die Polizei ebenfalls Brandstiftung.

Zudem ist der jüngste Brand in Schwalmtal nicht der einzige Vegetationsbrand, für den Brandstifter verantwortlich sein könnten. Untersucht werden zurzeit weitere Brände, darunter etwa ein Feuer auf einem Feld in Schwalmtal-Lüttelforst am Montag, 4. Juli und ein Brand an der Aachener Straße in Niederkrüchten: Am Dienstag, 19. Juli waren dort gegen 3.50 Uhr 30 Raummeter Baumstämme in Flammen aufgegangen. Auch in Nettetal-Lobberich hatte am Mittwoch, 20. Juli, Strohballen auf einem Feld gebrannt: Dort hielt die Polizei Selbstentzündung für unwahrscheinlich und schließt Fremdeinwirkung ebenfalls nicht aus.