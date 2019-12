Kaldenkirchen : Kaldenkirchen feiert am Wochenende Lichterfest

Kaldenkirchen Am kommenden Wochenende feiert Kaldenkirchen aktiv das Lichterfest, den Weihnachtsmarkt für den guten Zweck. Das Lichtfest beginnt am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr.

Am Montag nach dem ersten Adventssonntag wurde die erste Kerze am festlich geschmückten, großen Adventskranz angemacht. Am kleinen Platz mitten in der Fußgängerzone trifft man sich traditionell an der Glühweinbude. Die ist bis zum 22. Dezember montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 12 bis 15 Uhr geöffnet.