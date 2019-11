Nettetal : „Zwei Stunden Lachen ist langweilig“

Bernd Stelter tritt am Freitag um 20 Uhr im Seerosensaal in Lobberich auf. Karten gibt es für 35,20 Euro online bei www.nettetheater.de . Foto: Manfred Esser. Foto: Manfred Esser

Nettetal Bernd Stelter kommt am Freitag mit dem Kabuff-Orchester in den Seerosensaal.

Mit Auftritten zur Gitarre bestritt er sein Studium der Volkswirtschaft in Bonn. Sein Studium habe er mit seiner Gitarre finanziert, erzählt Bernd Stelter. Der Karnevalist, Komiker und TV-Moderator wurde von der Kölner Musikgruppe Drei Colonias entdeckt. Durch sie bekam er gleich in der ersten Session in Köln 90 Auftritte. Das wurde sehr schnell sehr viel. Schließlich hängte er das Studium an den Nagel und machte die Auftritte auf der Bühne zum Beruf.

Diesen Schritt hat der heute 58-Jährige nicht bereut. Und der Erfolg gibt ihm recht. 1997 hatte ihn Rudi Carrell angesprochen und ihn in seine satirische Talkshow „7 Tage, 7 Köpfe“ bei RTL eingeladen. Stelter empfand das als seine Krönung. Rudi Carrell wurde quasi Stelters großer Mentor. Von ihm habe er unglaublich viel gelernt, aber gelobt wurde er nie. Erst postum in Carrells Memoiren .

Heute ist Stelter selber einer der Großen im Kabarett, mit seinen Programmen tourt er durch die ganze Republik. In jedem seiner Programme gab es sieben, acht Lieder, die leider in der Schublade landeten, wenn das Programm abgespielt war. Jetzt hat Stelter aus den Liedern seiner Programme ein neues Programm gestrickt. Dafür bringt er auch zwei Musiker mit auf die Bühne: Tobias Sudhoff am Klavier und Daniel Goldjuhle an der Gitarre. Fertig ist das Kabuff-Orchester. Die drei von der Bühne versprechen: „Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten.“ Und das Publikum ist total überrascht, dass Bernd Stelter mal nicht solo unterwegs ist. Aber es wird nicht nur gesungen, Stelter erzählt wieder Geschichten über die Familie und sorgt für jede Menge Klamauk. Stelter kennt Karneval und Kabarett. Ein 20 Minuten-Auftritt im Karneval ist pure Stand-up-Comedy: ein Lacher nach dem anderen. Kabarett sei anders, findet Stelter. Zwei Stunden nur Lachen sei langweilig. Das Schlimmste, was man machen kann, sei, immer das Gleiche zu machen. Jeder Abend ist eben einmalig.