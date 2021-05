Nach Corona-Lockerungen möglich : Büchereien in Kaldenkirchen und Breyell geöffnet

Die Büchereien in Breyell und auch in Kaldenkirchen öffnen wieder. Foto: Emily Senf

Nettetal Durch die Corona-Lockerung sind auch die Öffnungen der Hauptbibliothek in Breyell und der Nebenstelle in Kaldenkirchen wieder möglich. Was Kunden wissen müssen.

Ab sofort hat die Stadtbücherei Nettetal wieder zu den regulären Zeiten geöffnet: sowohl in der Hauptstelle in Breyell, als auch in der Zweigstelle in Kaldenkichen. Besucher müssen die Hygieneregeln einhalten: eine Maske tragen, Abstand einhalten und sich registrieren. „Bei zu großem Ansturm wird der Einlass reguliert“, kündigt das Bücherei-Team um Ulrich Schmitter an. Medien können weiterhin online gebucht werden; ein Anruf für einen Abholtermin gibt es aber nicht mehr. Stattdessen können die Kunden ihre Medien direkt ohne Terminbuchung in den Büchereien abholen. Neu im Sortiment sind die Bestseller des Frühjahres und Reiseführer, vor allem für Wohnmobilurlauber.

Öffnungszeiten Hauptstelle Breyell: montags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, dienstags 14 bis 18 Uhr, donnerstags, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr, freitags 14 bis 18 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr. Zweigstelle Kaldenkirchen, Kehrstraße 93: dienstags 15 bis 18 Uhr und donnerstag 14 bis 18 Uhr.

(busch-)