Nettetal : Tag der offenen Tür am Gymnasium

Viele Eltern stehen mit ihren Kindern bald vor der wichtigen Frage, wie der schulische Bildungsweg nach der Grundschulzeit weitergeht. Aus diesem Grund bietet das Werner-Jaeger-Gymnasium am Samstag, 7. Dezember, von 10 bis 13 Uhr am „Tag der offenen Tür“ ein umfassendes Programm, damit sich die Grundschulkinder und ihre Eltern von den Konzepten und Angeboten des Gymnasiums überzeugen können. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Sporthalle der Schule mit der Vorstellung der gelebten Grundpfeiler „Wissen schaffen – Jugend stärken – Gemeinschaft leben“. Anschließend können die jungen Besucher das Gymnasium beispielsweise durch die Teilnahme an der Entdeckertour kennenlernen und in die Welt der Ägypter eintauchen. Oder sie nehmen an einer Schnupperstunde teil, sammeln spannende Erfahrungen mit einer neuen Fremdsprache. Währenddessen können sich die Eltern an verschiedenen Stellen durch Lehrer, Eltern und Schüler über die vielfältigen Angebote und Konzepte informieren. Natürlich sind auch Schüler im 10. Schuljahr mit Interesse an der Oberstufe eingeladen.