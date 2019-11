Leuth : Bestand der Grundschule Leuth ist weiter gesichert

Leuth Mit Unverständnis wurde registriert, dass die Schule nicht mehr mit einem kleinen Theaterstück an der Gestaltung des Seniorennachmittags mitwirkt.

Der Bestand der Nebenstelle Leuth der Katholischen Grundschule Kaldenkirchen ist weiter gesichert. Das sagte Schuleiterin Ute Kipp in der Jahreshauptversammmlung des Schulvereins Leuth. Gegenwärtig besuchen 51 Kinder die Schule in zwei jahrgangsübergreifenden Klassen. Im nächsten Sommer verlassen acht Kinder die Schule, acht kommen aus dem Kindergarten nach.

Es könnten auch mehr sein, doch wurden fünf Leuther Kinder an anderen Schulen in Nettetal angemeldet. Die Geburtenzahlen lassen aber den Schluss zu, dass die Schule „auch in den nächsten Jahren nicht unter die Grenze von 46 Kindern fällt“.