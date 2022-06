Kinder-Reich Lobberich : Vorschulkinder spielen „Jim ist mies drauf“

Lobberich Die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Kinder-Reich in Lobberich haben mit einem Theaterstück zu dem Bilderbuch „Jim ist mies drauf“ von Suzanne und Max Lang begeistert.

„Was ist denn überhaupt ein Theater und was muss ich da tun?“, fragt die sechsjährige Nora ihre Erzieherin Petra Stirken neugierig. Sie ist eines der diesjährigen Vorschulkinder des Kinder-Reichs. In der Kita steht für die Mädchen und Jungen als letztes Projekt vor dem Wechsel in die Grundschule ein Theaterstück auf dem Plan. Dieses bereiteten die Vorschulkinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen sehr sorgfältig und bis ins kleinste Detail vor.