Einbruch in Kaldenkirchen : Maschinen und Werkzeuge entwendet

Kaldenkirchen In einer Scheune erbeuteten Diebe Maschinen und Werkzeuge zur Gartenpflege im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Details.

In der Zeit zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Scheune an der Straße Schwanenhaus in Kaldenkirchen ein. Wie die Polizei mitteilt, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Scheune.