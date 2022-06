Für Kinder in Lobberich : Neue Kita wird gebaut

Rita Leng, Christian Küsters, Jürgen Ellerkamp, Jochen M. Müntinga, Architektin Sabrina Winz, Hans-Willi Pergens, Siegfried Scheithauer (v.l.n.r.). Foto: Stadt Nettetal

Lobberich Auf dem ehemaligen Bolzplatz an der Stadionstraße entsteht der „Zauberwald“. Sie wird im Sommer 2023 zur Verfügung stehen. Vorübergehend werden Räume in der alten Hauptschule in Kaldenkirchen genutzt.

Mit dem offiziellen Spatenstich begannen Anfang Juni die Baumaßnahmen für die neue Kindertagesstätte „Zauberwald“ an der Stadionstraße in Lobberich. Auf dem ehemaligen Bolzplatzgelände entsteht bis Sommer 2023 eine Kita für vier Gruppen und etwa 80 Kinder. Träger der Einrichtung wird der Evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe Kaarst. Die neue Kita wird barrierefrei und in Holzrahmenbauweise als eingeschossiges Bauwerk errichtet, bei der Materialauswahl wurde der C2C-Gedanke berücksichtigt, darüber hinaus erfolgt eine extensive Dachbegrünung und die Installation einer Photovoltaikanlage. Bauherr ist der Nettebetrieb.

Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) freute sich über den Start der Bauarbeiten und die nun folgenden sichtbaren Fortschritte. Den Zeitraum bis zur Fertigstellung im kommenden Jahr überbrückt die Stadt Nettetal durch die Herrichtung einer temporären Kita in der ehemaligen Kaldenkirchener Hauptschule für den Einrichtungsbetrieb des Trägers, der am 1. August dieses Jahres bereits startet. Dort entstehen bis zum Start des neuen Kindergartenjahres zwei Gruppen für rund 45 Kinder. Auf der aktuellen Baustelle in Lobberich hinterlegte der Nettebetrieb in einer Zeitkapsel neben Bauplänen auch eine aktuelle Tageszeitung sowie eine Urkunde, die an den Baubeginn erinnern. „Wir sind froh, dass wir trotz der allgemein ungünstigen Bedingungen, die derzeit die turbulenten Märkte beherrschen, endlich starten können, schließlich steckt in diesem Projekt viel Energie des Nettebetriebs, der die Kita in Eigenleistung geplant hat“, so Architektin Sabrine Winz.

Für den alten Bolzplatz, auf dem jetzt die neue Kita entsteht, entstand in unmittelbarer Nähe das neue Multisportfeld, das am Montag zum Start der Sommerferien offiziell eröffnet wurde. Jung und Alt können dort auf einem Spielfeld Fuß- und Basketball spielen.

(RP)