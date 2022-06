Kita in Moers : Ein Schatz für die Gemeinde

Sonnenschein und gute Laune herrschte bei der Geburtstagsparty der Kita an der Hadrianstraße. Foto: Norbert Prümen

Moers Mit einem bunten Fest feierte die evangelische Kindertagesstätte an der Hadrianstraße in Asberg ihren 75. Geburtstag. Sie zählt damit zu einer der ältesten Einrichtungen in der Grafenstadt.