Jubilare in Nettetal : Günther Tlotzek aus Ostpreußen ist 99 Jahre alt

Kaldenkirchen Seine Schaukelpferd-Sammlung machte ihn überregional bekannt. Günther Tlotzek wurde 1923 in Ostpreußen geboren. Nach der Kriegsgefangenschaft kam er als Flüchtling nach Kaldenkirchen. Jetzt feierte er seinen 99. Geburtstag.

(RP) Herzliche Glückwünsche zum 99. Geburtstag von Günther Tlotzek überbrachten Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und die Kaldenkirchener Ortsvorsteherin Claudia Willers (CDU). Trotz seines hohen Alters erfreut sich Günther Tlotzek guter Gesundheit und nimmt nach wie vor aktiv am Leben teil. So erzählte der Jubilar über seine bewegte Lebensgeschichte und die vielen schönen und weniger schönen Momente. Auf Wunsch seiner Enkelkinder brachte Günther Tlotzek seine Geschichte im Jahr 2016 zu Papier, mittlerweile erschien dieses Manuskript als Buch mit dem Titel „Erinnerungen an ein bewegtes Leben“ im Verlag Zeitgeschichte in Stuttgart und wurde bereits in vier Sprachen übersetzt. Erzählt werden darin seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus sowie die Zeit in russischer Gefangenschaft.