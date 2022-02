Corona im Kreis Viersen : 20 Prozent mehr Infizierte innerhalb eines Tages

Am Mittwoch wurden im Kreis Viersen 1486 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist am Mittwoch auf einen neuen Höchststand geklettert. Aktuell gelten 7796 Einwohner als infiziert, das sind 1286 mehr als am Dienstag — ein Anstieg um fast 20 Prozent.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 44 Covid-19-Patienten stationär behandelt, fünf mehr als am Dienstag. Einer liegt auf der Intensivstation und muss beatmet werden. Die Hospitalisierungs-Inzidenz in NRW stieg von 5,7 auf 6,2.