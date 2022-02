Auf der Josefstraße in Breyell : Radfahrer bedient sein Handy und gerät in den Gegenverkehr

Beim Handybedienen gerät ein Radfahrer in den Gegenverkehr. Foto: dpa/Fabian Strauch

Breyell Leicht verletzt hat sich ein 19-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Montag. Gegen 11.30 Uhr war der Nettetaler mit seinem Fahrrad unterwegs auf der Josefstraße. Er kam aus Richtung Vorbruch. Wie die Polizei weiter mitteilt, nahm der Radfahrer in Höhe der Lotzstraße sein Handy in die linke Hand und geriet aufgrund der Unaufmerksamkeit in einer Kurve nach links in den Gegenverkehr.

Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, gesteuert von einem 38-jährigen Kempener. Beim Absteigen wurde ein Fuß des Radfahrers vom Auto überrollt. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht.

(hb)