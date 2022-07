Projekt in Kaldenkirchen : Der neue Skatepark ist Ende des Monats fertig

Projekt in Kaldenkirchen

Kaldenkirchen Nach einer Sicherheitsprüfung wird das Gelände an der Kreuzmönchstraße freigegeben. Einen Termin für die offizielle Eröffnung gibt es schon.

Der Termin, an dem Skater in Kaldenkirchen ins Rollen kommen können, rückt näher. Der neue Skatepark an der Kreuzmönchstraße soll Ende Juli fertig werden. Sobald eine sicherheitstechnische Prüfung und Abnahme erfolgt ist, werde er zur Nutzung freigegeben, heißt es von der Stadtverwaltung. Eine offizielle Eröffnung ist für Samstag, 10. September, geplant. Dazu sollen auch Jugendliche eingeladen werden, sagt Hans-Willi Pergens von der Betriebsleitung des Nettebetriebs.