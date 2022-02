Unfall in Hinsbeck : Wer hatte grün an der Kreuzung L373/Neustraße am Ortseingang?

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Hinsbeck. Foto: dpa/Silas Stein

Hinsbeck Bei einem Zusammenstoß am Dienstag in Hinsbeck wird eine 53-jährige Autofahrerin aus Grefrath verletzt. Gegen 16.45 Uhr kam es auf der Kreuzung L373/Neustraße am Ortseingang zu einem Unfall.

Die Bilanz: Eine Verletzte, zwei kaputte Autos, eine kaputte Ampel. Und die entscheidende Frage: Wer von beiden hatte grün? Wie die Polizei mitteilt, war ein 71-jähriger Nettetaler auf der Neustraße unterwegs in Richtung Hinsbeck und wollte die Kreuzung mit der L373 geradeaus überqueren. Eine 53-jährige Grefratherin war mit ihrem Auto auf der L373 unterwegs.

Beide sagen, die Ampel hätte für sie grün gezeigt. Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge, der Wagen des 71-Jährigen schlug anschließend an einem Ampelmast ein. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls: Telefon 02162 3770.

(hb)