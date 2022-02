Corona-Pandemie : Der Kreis Viersen meldet 1077 Neuinfizierte

Eine Mitarbeiterin eines Corona-Testzentrums hält ein Teststäbchen. Foto: dpa/Christian Charisius

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist von 5594 auf 6510 (+916) gestiegen. Auch der Inzidenz-Wert ist gestiegen: von 1117,5 auf 1248,1 (NRW: 1485,0). Insgesamt registrierte der Kreis Viersen am Dienstag 1077 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, davon 21 in vier Seniorenheimen: Haus Salus in Grefrath (eine Person), Haus Kaldenkirchen in Nettetal (1), Hubertusstift in Willich (12) und Altenheim St. Josef in Willich (7).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie eine Kreis-Sprecherin mitteilte, sei durch einen Meldefehler am Montag eine verstorbene Person aus Kempen zu viel erfasst worden. Die Angabe seien in der Statistik bereinigt worden. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 39 Covid-19-Patienten stationär behandelt, das sind zwei weniger als am Vortag. Einer (+/-0) befindet sich auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 5,7.

So haben sich die Corona-Fallzahlen in den Städten und Gemeinden entwickelt: Viersen 1314 (+261), Nettetal 915 (+129), Brüggen 419 (+19), Schwalmtal 503 (+61), Niederkrüchten 352 (+19), Kempen 998 (+183), Willich 775 (+50), Tönisvorst 781 (+177), Grefrath 453 (+17).

(naf)