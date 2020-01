Bei Kontrolle entdeckt : In Hinsbeck gestohlener BMW in Neuss gefunden

Neuss/Hinsbeck Schwarzer BMW tauchte bei Kontrolle wieder auf. Die Nummernschilder waren ebenfalls gestohlen.

Am 3. Januar berichtete die Polizei über einen Fall von sogenanntem Home-Carjacking. Die Täter erbeuteten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hinsbeck an der Verbindungsstraße unter anderem einen schwarzen BMW 116 i. Die Neusser Polizei meldet am Donnerstag in diesem Zusammenhang eine Festnahme: Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr kam es im Rahmen einer Kontrolle zur Überprüfung eines schwarzen 1er BMW. Beamte des Verkehrsdienstes, die zu diesem Augenblick zivil unterwegs waren, folgten dem 34-jährigen Fahrer des BMW zunächst unerkannt, als er in Neuss auf der Düsseldorfer Straße fuhr und den Parkplatz eines Fastfood-Restaurants ansteuerte. Die Polizisten gaben sich zu erkennen. Daraufhin flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, missachtete das Rotlicht einer Ampel, konnte aber gestoppt werden. Die Beamten fanden später heraus, dass der Wagen zu Jahresbeginn bei einem Einbruchsdiebstahl in Hinsbeck gestohlen wurde.