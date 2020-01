Standort in Nettetal-Breyell : Im Sommer soll der Bau des neuen Lehrschwimmbeckens starten

Nettetal Im Rathaus kamen jetzt alle Beteiligten zusammen und sprachen die Pläne und deren zügige Umsetzung ab. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von 18 Monaten.

Anfang dieser Woche sind bei einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung im Rathaus die Weichen für den Neubau des Multifunktionsschwimmbades in Breyell gestellt worden. Mit dem Büro Grage Tragwerksplanung aus Herford und dem Büro Inco aus Aachen, zuständig für die Technische Gebäudeausstattung, und dem Architekturbüro Blass aus Euskirchen hat die Stadt Nettetal ein Team mit einer hervorragenden Expertise im Schwimmbadbau für sich gewinnen können. Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Wagner (CDU) und dem Ersten Beigeordneten Michael Rauterkus konnten in diesem Termin bereits die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden, um eine zügige Umsetzung der weiteren Planungen gewährleisten zu können.

Der Stadtrat hatte sich bereits im März 2018 für einen Neubau am bisherigen Standort am Grundschulzentrum Breyell entschieden. Der Neubau (12,5 x 8 Meter Becken) kostet laut Gutachter knapp 3,7 Millionen Euro, rund zwei Millionen davon sind Fördergelder vom Land.

In Hinsbeck gestohlener BMW in Neuss gefunden

Bei Kontrolle entdeckt : In Hinsbeck gestohlener BMW in Neuss gefunden

Weil das alte Lehrschwimmbecken im Schulzentrum an der Biether Straße marode ist und wegen Mängeln bereits mehrfach geschlossen werden musste, wurde ein Neubau ins Auge gefasst. Damit soll der Schwimmunterricht für die umliegenden Schulen weiter gewährleistet werden. Geplant ist ein Becken mit einem Hubboden, sodass die Wassertiefe je nach Nutzung verändert werden kann. Außerdem sollen die planenden Ingenieure einen Weg finden, das Wasser im Schwimmbad möglichst schonend zu reinigen. So könne man die verwendete Menge an Chlor und Schwefelsäure gering halten. Die Stadt Nettetal strebt dabei eine konsequente Kreislaufwirtschaft nach dem „Cradle to Cradle“-Prinzip an. Bei den bisherigen Beratungen ist man immer von einer Bauzeit von 18 Monaten ausgegangen.