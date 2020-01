Unfall in Breyell : Radfahrerin leicht verletzt

Breyell Die Frau stürzte und verletzte sich.

Eine 66-jährige Radfahrerin aus Nettetal ist bei einem Unfall am Dienstag leicht verletzt worden. Um 10.30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Nach Polizeiangaben fuhr ein 65-jähriger Nettetaler in den Kreisverkehr an der Lobbericher Straße am Ortseingang und wollte diesen in Richtung Netto-Markt verlassen. Dabei übersah er offenbar die Radfahrerin, die auf dem kombinierten Geh- und Radweg des Kreisverkehrs unterwegs war. Das Rad der Seniorin kollidierte mit dem Wagen, die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht.