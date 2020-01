Kommentar zum Aufmacher : Den Blick für das Ganze behalten

Brüggen Hat die AWB sich wirklich überlebt?

Wer die Alternative Wählergemeinschaft Brüggen (AWB) im Internet oder in den Sozialen Medien sucht, der sucht vergeblich. Keine Homepage, kein Facebook-Profil. Jetzt kündigte der AWB-Vorsitzende Rolf Gersemann seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik an. Der Nachwuchs fehlt in der Wählergemeinschaft, es gibt nicht genügend Aktive, um überhaupt noch alle Wahlkreise zu besetzen. Da scheint es nur konsequent, wenn die Fraktion nicht mehr zur Kommunalwahl antritt.