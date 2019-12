Gegen Autotür : Radfahrerin (54) in Wesel schwer verletzt

Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Wesel Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Montagabend auf dem Kaiserring in Wesel. Dabei wurde ein Radlerin (54) verletzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ereignete sich das Unglück am Dienstag gegen 20.30 Uhr.

Die Radfahrerin aus Wesel hatte mit ihrem Rad den Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof befahren, als eine 35-jährige Hamminkelnerin in Höhe einer Apotheke eine Autotür öffnete. Die 54-Jährige prallte gegen die Tür, stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

(fws)