Nettetal : Venlo wirbt mehrere Tausend Arbeitsmigranten aus Osteuropa an

Nettetal Kommunalpolitiker von WIN-Fraktion und EENLokaal trafen sich im Venloer Rathaus und diskutierten Fragen wie die Sperrung des Kaldenkerkerwegs für Lkws.

Die WIN-Fraktion traf sich jetzt zu einer gemeinsamen Fraktionssitzung mit ihrer befreundeten Wählergemeinschaft EENLokaal im Venloer Rathaus. EENLokaal ist seit der Kommunalwahl im März 2018 in Venlo die stärkste Fraktion. Sie führt die „Regierungskoalition“ an und stellt zwei von sechs Wethouder (Beigeordnete). Dabei wurden mehrere grenzüberschreitende Themen besprochen:

Die Venloer Politik möchte in den nächsten Jahren 5000 bis 10.000 Arbeitsmigranten, vorwiegend aus Osteuropa, in Venlo unterbringen. Bei knapp über 100.000 Einwohnern ist dies eine erhebliche Integrationsleistung. 2020 will man 3000 Menschen unterbringen. 500 bis 700 sollen auf dem Gelände des Trappistenklosters/Ulingsheide gleich an der Grenze in Containern untergebracht werden. Das Kloster steht zum Verkauf. EENLokaal und die Socialistische Partij hatten zu der Problematik Fragen an die Venloer Stadtverwaltung gestellt. Von der WIN-Delegation berichtete Elke Bischofs, die ehrenamtlich im Kloster tätig ist, über dort laufende Projekte und über die initiierte Online-Petition gegen die Massenunterbringung von Wanderarbeitern.