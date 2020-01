Kontrollen in Kaldenkirchen : Fünf Autofahrer unter Einfluss von Drogen erwischt

Kaldenkirchen Mit Cannabis, Kokain und Amphetaminen waren Autofahrer am Steuer.

(RP) Fünf Autofahrer unter Einfluss von Drogen sind am Montag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. In den späten Stunden des Nachmittags und des frühen Abends kontrollierten die Beamten des Verkehrsdienstes in Kaldenkirchen motorisierte Verkehrsteilnehmer. Die kontrollierten Männer im Alter von 29 bis 39 Jahren mit niederländischer, litauischer, polnischer, tschechischer und deutscher Staatsangehörigkeit hatten dabei die gesamte Bandbreite chemische Substanzen genutzt: Die Urintests zeigten Ausschläge bei Cannabis-, Kokain-, und Amphetamin-Produkten. Allen Getesteten wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde das Straßenverkehrsamt informiert. Diese Verstöße werden in der Regel mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro geahndet.