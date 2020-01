Preis für Stadtwerke : Stadtwerke Nettetal als Top-Versorger ausgezeichnet

Nettetal Die Stadtwerke erhielten den Preis als Top-Lokalversorger zum neunten Mal in Folge.

Die Stadtwerke Nettetal wurden jetzt erneut als Top-Lokalversorger prämiert. Bereits zum neunten Mal in Folge wurde der Versorger mit dem bundesweiten Siegel ausgezeichnet. Vergeben wird das Prädikat vom unabhängigen Vergleichsportal www.energieverbraucherportal.de. Für die Bewertung wurden Qualitäts- und Servicestandards in den Bereichen Strom, Gas und Wasser bei den Preisträgern geprüft. Ausgezeichnet werden ausschließlich Anbieter, die gemäß der strengen Prüfkriterien mit ihrem ausgewogenen Preis-Leistungspaket überzeugen konnten sowie für eine zukunftsträchtige und verlässliche Versorgung stehen. Neben dem Preis zählen dabei auch Transparenz, Servicequalität, regionales Engagement und Nachhaltigkeit.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer verantwortungsvollen Energieversorgung und fairen Produkten überzeugen konnten. Die Stadtwerke Nettetal sind ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und wir bilden auch selber aus. Unser Engagement wird mit der Auszeichnung gewürdigt“, erklärt Geschäftsführer Norbert Dieling. Harald Rothen, Prokurist und Vertriebsleiter, ergänzt: „Mit unseren Sponsoring-Aktivitäten unterstützen wir das Vereinsleben, Kulturprojekte und Schulen in Nettetal. Allein beim Förderwettbewerb vergeben wir 10.000 Euro an Nettetaler Initiativen.“