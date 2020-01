Kultur in Nettetal : Ein Zeugnis der Gegenreformation

Bei ihrem Besuch in Kaldenkirchen zeigt Leo Peters Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in NRW, einige Schätze der alten Klosterbibliothek. Interessierte Zuhörer sind auch Landtagsabgeordneter Marcus Optendrenk (links) und Bürgermeister Christian Wagner. Foto: Dietmar Sagel. Foto: Leo Peters

Kaldenkirchen Die Bibliothek des Brigittenklosters ist seit fast 400 Jahren immer noch am Ort ihrer Entstehung erhalten. Heute ist sie im Besitz von St. Clemens.

Allein in seinem eigenen Haus hat Leo Peters, Archivar, Historiker, Autor und Professor für Geschichte, aber ebenso Kommunalpolitiker, eine große Bibliothek. Aber er kennt sich genauso gut in noch einer anderen Bibliothek aus, der Bibliothek des Brigittenklosters, 1625 in Kaldenkirchen gegründet. Der Bestand von mehr als 1000 Bänden wurde aber auch bereits vor 50 Jahren von der Uni- und Landesbibliothek wissenschaftlich erfasst und somit für die Forschung zugänglich gemacht. Ansonsten ist die Klosterbibliothek, die sich heute im Besitz der Pfarrgemeinde St. Clemens befindet, nicht öffentlich zugänglich.

Das Kloster wurde mitten im 30-jährigen Krieg gegründet, ist sozusagen ein Kind der Gegenreformation. Kaldenkirchen war 1625 die letzte Gründung eines Brigittenklosters auf deutschem Boden. Die Heilige Brigitte, eigentlich Birgitta Birgersdotter, wurde Anfang des 14. Jahrhunderts in Schweden geboren. Die schwedische Aristokratin war auch eine Mystikerin und Visionärin. Ihre Visionen wollte sie den Mächtigen und zwei Päpsten nahebringen. In Rom gründete sie eine klosterähnliche Gemeinschaft. Ihre Vision von der Geburt Jesu hatte auch Einfluss auf die Malerei. Nach ihrer Schilderung betete Maria mit gelöstem Haar das nackt auf dem Boden liegende Christuskind an.

Info Die Heilige Birgitta und ihre Klöster Klostergründung 1625 Auflösung 1802 St. Birgitta 1303 in Finsta, Schweden, geboren, 1373 in Rom gestorben. 1335 wurde sie an den schwedischen Königshof berufen 1341 pilgerte sie mit ihrem Mann nach Santago della Compostela (Jakobsweg) 1349 übersiedelte sie nach Rom. Orden Gründung des Erlöserordens 1346

18 Jahre nach ihrem Tod wird Birgitta heilig gesprochen. Schon vorher, 1346, gründet sie den Orden. Der Erlöserorden, vollständig Orden des Allerheiligsten Erlösers, wird nach seiner Gründerin auch Birgittenorden genannt. Ursprünglich war er ein Doppelorden für Nonnen und Mönche. Auch in Kaldenkirchen gab es ein Schwesternkonvent und ein kleines Männerkonvent. Die Mönche betreuten bald auch die alte Pfarrgemeinde St. Clemens. Fast 200 Jahre bis zur Säkularisierung durch die Franzosen 1802 sorgte das Kloster für Seelsorge, Schulbildung und medizinische Versorgung. Dass die Bibliothek auch heute noch an Ort und Stelle ist, haben sie dem letzten Prior, Pater Johannes Heinrich Pülgers, zu verdanken.. Leo Peters nimmt an, dass er die Franzosen täuschen konnte, indem er die Bibliothek als Besitz der Pfarrgemeinde ausgab. Und diese wurden nicht enteignet.