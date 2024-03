Polizei sucht nach Zeugen Mehrere Fahrzeuge in Neuss aufgebrochen

Am Dienstag, 26. März, wurden gegen 17 Uhr zwei Männer von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Neuss dabei beobachtet, wie sie sich an einem Wohnmobil zu schaffen machten. Dieses stand auf einem an der Stresemannallee gelegenen Parkplatz. In dem Wohnwagen konnten die Ordnungshüter dann einen 30-jährigen Neusser bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der zweite Tatverdächtige, etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit schlanker Statur und dunkel gekleidet, konnte jedoch zu Fuß in Richtung Hellersbergstraße flüchten. Ob er Beute machen konnte, wird noch ermittelt.