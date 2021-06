Goldhochzeit in Nettetal : Eine Ehe mit Zucker und Salz

Nettetal Wie die meisten ihrer Schwestern heiratete Carola am 30. Juni 1971 einen Fußballer: Helmut Radmacher. Er kickte beim FC Lobberich Dyck. Ihr Rezept für eine glückliche Ehe: „Man muss sich gegenseitig Freiräume lassen.“

Am 30. Juni 1970 gaben sich Carola (72) und Helmut Radmacher (82) in Hinsbeck das Ja-Wort, an einem heißen Hochsommertag. Sie waren eines der ersten ökumenisch getrauten Paare. Beide erinnern sich noch gerne an diesen Tag. Ihre erste große Investition war ein Album mit Farbdrucken der Hochzeitsfotos. Das erste große gemeinsame Abenteuer erlebten sie bei der Rückfahrt von ihrer Hochzeitsreise in Nizza. Sie hatten ihr Auto geparkt und als sie zurückkamen, waren alle Wertsachen verschwunden.