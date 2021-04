Goldene Hochzeit in Breyell : Ehepaar Gatz hat sich beim Jugendball kennengelernt

Breyell Als 16-Jährige fand Brigitte den Mann fürs Leben: Werner Gatz. Am 23. April 1971 sagten die beiden in Breyell „Ja“ zueinander.

Brigitte und Werner Gatz sind am 23. April 50 Jahre verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden 1968 beim Jugendball in der Gaststätte Kreuels. Damals war Brigitte erst 16, Werner 20 Jahre alt. Drei Jahre später folgte dann die Hochzeit in der St.-Lambertikirche in Breyell. Kurz danach kam auch ihre Tochter zur Welt. „Wir haben klein angefangen und uns alles zusammen erarbeitet“, erzählt Werner Gatz.