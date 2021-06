Goldhochzeit in Nettetal-Breyell : Ehepaar Lenßen teilt viele Hobbys

Goldhochzeit in Nettetal-Breyell

Corry und der frühere Fußballprofi Heinz Lenßen haben am 26. Juni vor 50 Jahren geheiratet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Breyell Heinz Lenßen kennen viele als Fußballprofi und Trainer. Mit seiner Frau Corry feiert er jetzt Goldhochzeit – und verrät das Rezept für eine glückliche Ehe.

Beim Tanzen in Lobberich im Kolpinghaus haben sich Heinz (76) und Corry Lenßen (71) im Jahr 1965 kennengelernt. Sechs Jahre später, am 26. Juni 1971, haben die beiden in Mülhausen „Ja“ zueinander gesagt. Die Braut war 21 Jahre, der Bräutigam 26 Jahre alt. Jetzt sind die beiden 50 Jahre miteinander verheiratet und feiern ihre Goldhochzeit.