Vorfälle in Nettetal : Betrugsmasche am Telefon – besonders betroffen sind Senioren

Betrugsmasche am Telefon – besonders betroffen sind Senioren

Vorfälle in Nettetal

Nettetal Erneut warnt die Polizei im Kreis Viersen vor betrügerischer Abzocke am Telefon: Diesmal sind Anrufer im Raum Nettetal aktiv. Senioren sollten wachsam sein.

Die Polizei im Kreis Viersen warnt vor betrügerische Anrufen in Raum Nettetal. Die Täter nehmen dabei insbesondere ältere Menschen ins Visier und geben sich ihnen gegenüber als Polizisten aus. Die Polizei rät, vorsichtig bei unbekannten Anrufern zu sein: „Bitte gehen Sie nicht auf solche Betrugsversuche ein. Geben Sie keine Wertsachen, Bankkarten oder Geld an Fremde und nennen Sie auf keinen Fall am Telefon Ihre PIN.“ Wer einen Anruf von vermeintlichen Betrügern erhält, sollte über den Notruf die Polizei alarmieren.