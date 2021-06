Freizeit in Nettetal : Die Stadt öffnet in den Ferien die Sporthallen

Die Stadt öffnet in den Ferien die Sporthallen

Die Stadt Nettetal will in diesen Sommerferien ausnahmsweise ihre Hallen öffnen. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)

Nettetal Ausnahmsweise öffnet die Stadtverwaltung Nettetal in den Sommerferien die Sporthallen. Welche Gebäude wann geöffnet sind.

Die städtischen Hallen sollen in den Sommerferien ausnahmsweise geöffnet werden. Dies teilt die Stadt Nettetal mit. Der bestehende Hallenbelegungsplan soll fortgeführt werden. Wer seine Zeiten nicht braucht, kann sich bei der Verwaltung per E-Mail an melanie.schmitz@nettetal.de melden.