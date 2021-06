Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen : Polizei verfolgt betrunkenen Autofahrer

Kaldenkirchen Nach einem Alkoholtest versuchte ein 34-jähriger Mann vor der Polizei zu fliehen. Er hatte zuvor einen Unfall in Kaldenkirchen verursacht.

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Nettetal, der betrunken am Steuer seines Wagens saß, hat am Montag um 13.15 Uhr einen Unfall in Kaldenkirchen verursacht und ist geflohen. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann fuhr nach Zeugenangaben in Schlangenlinien auf der Straße Schwanenhaus. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das eine 26-jährige Frau aus Nettetal steuerte. Der Wagen der Frau wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt.