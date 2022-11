Adventszeit in Nettetal Drei Gemeinden planen einen Adventskalender

Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr, Förderverein St. Anna, Adventskonzert des Vereins Youth-Brass-Band in St. Anna und um 19 Uhr St.-Lambertus-Bruderschaft Breyell, Treffpunkt am Regenbogensaal; Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr, Kosimi-Chor in St. Lambertus, Breyell; um 18 Uhr „Auszeit“-Team, St. Anna und Firmanden-Gruppen aus Nettetal, Hof der Gesamtschule, von Waldois-Straße 6 in Breyell; Montag, 19. Dezember, 18 Uhr, St.- Maria-Himmelfahrt-Bruderschaft, Hof Spedition Nisters, Gier 15; Mittwoch, 21. Dezember, 18.30 Uhr, Förderverein Kirchenmusik an St. Lambertus, Regenbogensaal; Donnerstag, 22. Dezember, 18 Uhr, Gremien von St. Anna, in St. Anna und Freitag, 23. Dezember, 18 Uhr, Jungschützen, Familie Terporten, Natt 2.