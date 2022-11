Nettetal Pedelecfahrerin (66) bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau auf ihrem Pedelec gegen 8 Uhr auf der Straße Felderend in Richtung Innenstadt unterwegs. „Als sie nach links in eine Einfahrt abbog, achtete sie nicht auf den Pkw einer 31 Jahre alten Frau aus Erkelenz, welche in gleicher Richtung fuhr und die Radfahrerin gerade überholte“, erklärte eine Polizeisprecherin.