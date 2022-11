Spendenaktion in Nettetal Kinder-Wünsche zu Weihnachten erfüllen

Die Weihnachtswunschbaumaktion startet nach zwei Jahren Pause wieder: Der Verein „Nettetal für Kinderchancen und Soziales“ erfüllt bedürftigen Kindern einen Weihnachtswunsch im Wert von bis zu 30 Euro. Ab sofort bis Freitag, 9. Dezember, können die Sterne mit den einzelnen Kinder-Wünschen an Weihnachtswunschbäumen im Rathaus am Doerkesplatz in Lobberich, bei der Deutschen Bank, Hochstraße 11 in Lobberich sowie bei der Sparkasse (Kehrstraße 45-47) und Volksbank (Klostergasse) in Kaldenkirchen abgenommen werden.