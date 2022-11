Gutes tun in Erkrath : Ab 25. November werden Wünsche erfüllt

Wolfgang Schroeter (Mitte) hat 2021 mit einer Wunschbaum-Spende für die Hauptschule Rankestraße ermöglicht, dass Accesssoires zur Herstellung von Schmuck angeschafft werden konnten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Wunschkärtchen hängen in den Tannenbäumen der Sparkassen und können gepflückt werden, um unbekannten anderen eine Freude zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Advent in Erkrath – dazu gehören seit mehr als einem Vierteljahrhundert auch die mit Wünschen dekorierten Tannenbäume in den Filialen der Kreissparkasse Düsseldorf. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es längst eine liebgewordene Tradition, in der Vorweihnachtszeit einem anonym bleibendem Mitbürger eine besondere Freude zu bereiten und stille Wünsche zu erfüllen. In diesem Jahr hängen die Wünsche ab Freitag, 25. November, als besonderer Schmuck an den Weihnachtsbäumen in allen Erkrather Kreissparkassen-Filialen.

Es sind Wünsche aus jeder Altersgruppe vom Kindergarten-Kind bis hin zu Seniorinnen und Senioren, und es sind nicht etwa luxuriöse, sondern bescheidene Wünsche, die für viele Menschen fast selbstverständlich sind. Gemeinsam ist all diesen Wünschen: Keiner der Beschenkten ahnt, dass in dieser Zeit vor Weihnachten an ihn gedacht wird. Beschenkte und Schenkende bleiben anonym.

„Das macht den besonderen Zauber unserer Wunschbaum-Aktion aus“, sagen Regina Wedding und Marianne Koch, die seit mehr als zwei Jahrzehnten die Erkrather Wunschbaum-Aktion organisieren. „Für uns als Initiatoren ist es ein Geschenk, dass uns die Kreissparkasse Düsseldorf von Anfang an so tatkräftig und mit viel Herzblut unterstützt hat. Wir sind dafür sehr dankbar. Gerade in Zeiten von Corona ist ein solches Engagement nicht selbstverständlich.“

Gemeinsam mit dem Gebietsdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf, Thomas Döring, eröffnet das Wunschbaum-Team am 25. November die diesjährige Aktion. „Dass die Wunschbäume noch immer so beliebt sind, zeigt uns, wie gut der Zusammenhalt in Erkrath funktioniert. Die Menschen sind füreinander da und helfen sich – ein wunderschöner Brauch, den wir nur zu gerne unterstützen,“ betont Thomas Döring.

Pünktlich zum ersten Advent warten die Wunschzettel darauf, von den Bäumen gepflückt und im Laufe der Adventszeit, angeheftet an schön verpackte Geschenke, wieder in den Filialen abgegeben zu werden. Ein großes Dankeschön des Wunschbaum-Teams geht daher an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreissparkasse, die die Aktion in jedem Jahr mit Begeisterung und Freude unterstützen. „Eine Weihnachtswunsch-Aktion ohne ihre Hilfe wäre einfach nicht möglich,“ unterstreicht Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding.