Schulen in Nettetal Was die Gesamtschule Nettetal am „Tag der offenen Tür“ bietet

Für Samstag, 26. November, lädt die Städtische Gesamtschule Nettetal zwischen 10 und 14 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ in die Von-Waldois-Straße 6 in Breyell ein. Eltern sowie künftige Fünftklässler und künftige Oberstufenschüler (mit Q-Vermerk) können sich über das Angebot der Gesamtschule informieren. Schnupperunterricht gibt es in Mathe, Deutsch, Englisch, Biologie und Kunst. Fragen können an Schulleitung, Lehrer, Schüler und Schüler-Eltern gestellt werden. Förderverein und Kooperationspartner präsentieren sich. Auch Inklusions-Hilfen, LRS-Materialien und der Ganztag können kennengelernt werden.