(b-r) Jahrzehntelang wanderten Anfang Januar die Schaager Sternsinger von Haustür zu Haustür, um einen Segenswunsch zu sprechen, ihre gedruckten Segenswünsche zu verteilen oder sie an die Haustür zu schreiben. Vor allem für die älteren Menschen, weiß Burkhard Heines, der mit seiner Frau die Kinder und Jugendliche über lange Jahre begleitet, ist das Sternsingen eine Tradition, auf die sie sich freuen. Aber für den kommenden Januar sieht es schlecht aus, erzählt Heines. „Die Durchführung der Sternsinger-Sammlung ist stark gefährdet“, sagt er, „da es momentan an einer ausreichenden Anzahl von Sternsingern fehlt.“ Die Hauptakteure in der Gemeinde St. Anna in Schaag waren traditionell die Messdiener. Aber davon gibt es immer weniger. Zurzeit sind es gerade mal acht Zehn- bis 17-Jährige, die sich dafür engagieren.