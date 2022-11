Weihnachtstradition in Langenfeld : LVR stellt wieder den Wunschbaum für Kinder auf

Langenfeld Die LVR-Klinik Langenfeld setzt mit der Weihnachtswunschbaumaktion 2022 die Tradition vergangener Jahre weiter fort.

In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Ortsverein Langenfeld können so 150 Wünsche von Kindern erfüllt werden, die sonst keine Möglichkeit auf ein Weihnachtsgeschenk haben. Wer mithelfen möchte, kann sich einen der Wünsche vom Baum nehmen, der im Foyer des Verwaltungsgebäudes im Haus 62 der LVR-Klinik an der Kölner Straße 82 steht. Das Haus ist von Montag bis Donnerstag zwischen 7.30 bis 16.30 Uhr und Freitag von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Wünsche haben jeweils einen Wert bis etwa 20 Euro. Um sie zu erfüllen, einfach eine nummerierte Karte abnehmen und online per QR Code registrieren. Alternativ kann die gepflückte Karte auch bei der Telefonzentrale im Flachbau am Haupteingang der Klinik auf der rechten Seite registriert werden. Dadurch behalten die Verantwortlichen den Überblick und stellen sicher, dass kein Kind ohne Geschenk dasteht. Für eine pünktliche Bescherung ist es notwendig, dass alle Teilnehmenden die eingepackten Geschenke bis spätestens Montag, 12. Dezember 2022, 13 Uhr, an der Telefonzentrale der LVR-Klinik abgeben. Wichtig: Für die korrekte Zuordnung des Geschenks muss die nummerierte Karte angehängt sein.