Neues Projekt an der GGS Lobberich : Mit dem „Walking Bus“ sicher zur Schule

Lobberich Mit einem ungewöhnlichen Bus kommen die Kinder, die an der Gemeinschaftsgrundschule Lobberich lernen, morgens sicher zu ihrer Schule.

Ein neues Projekt läuft an der Gemeinschaftsgrundschule am Hoverbruch, wie die Schule mitteilt: Beim „Walking Bus“ starten jeden Morgen drei Buslinien in Lobberich zur Schule. Allerdings ist es kein Bus auf vier Rädern, sondern ein virtueller Bus. Dabei machen sich die Kinder, begleitet von Erwachsenen, gemeinsam zu Fuß auf den Schulweg.

Die begleitenden Eltern wurden im Vorfeld von einer Verkehrspolizistin geschult. Mit der Verkehrspolizistin wurden die drei Busstrecken auf Verkehrssicherheit überprüft und Gefahrenstellen besprochen. Die Erwachsenen erwarten die Mädchen und Jungen pünktlich an den festgelegten Haltestellen. So fühlen sich Eltern und Kinder gut vorbereitet.

Es gibt drei Buslinien: die orange Linie an der Haltestelle am Wasserturm, die rote Linie an der Haltestelle am Parkplatz/Friedhof und die grüne Linie an der Haltestelle am Amtsgericht. Wie bei einer echten Buslinie können noch weitere Passagiere unterwegs zusteigen.