Advent in Kaldenkirchen Was das Lichterfest in Nettetal-Kaldenkirchen alles bietet

An allen vier Montagen im Advent finden in der Fußgängerzone am großen Adventskranz ab 18 Uhr die beliebten Adventsfeiern statt. Eine halbe Stunde lang gibt es mal Lieder, mal Geschichten, einen Nikolausbesuch und Gebäck. Dazu wird auch die Glühwein-Bude der Karnevalsgesellschaft „Alles det met“ geöffnet sein: Ab der ersten Adventsfeier am Montag, 28. November, sind dort in der gesamten Vorweihnachtszeit Glühwein, Kakao und Waffeln zu kaufen. Und auch der traditionelle Lichterzug am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, wird wieder stattfinden. Diesmal führt er zur Gaststätte „Zur Mühle“ an der Kölnerstraße, die Robert Hellmann und seine Söhne in diesem Jahr wiedereröffnet haben. Im neu angelegten, schön geschmückten Biergarten gibt es Musik und Kulinarisches in weihnachtlichem Ambiente. Treffen ist ab 16 Uhr, Start um 16.30 Uhr am Adventskranz in der Fußgängerzone. Alle können mitkommen.