Wirtschaft im Kreis Viersen Jedes dritte Unternehmen findet keine Azubis

In der Folge einer immer schwieriger werdenden Personalsuche könne rund die Hälfte der Unternehmen offene Stellen längerfristig nicht besetzen. „Auch im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist dies ein deutlicher Anstieg“, sagte der Hauptgeschäftsführer. Damals gaben schon 38 Prozent der Unternehmen an, offene Stellen längerfristig nicht besetzen zu können. Besonders dramatisch sei dies im Gesundheitswesen und in der Baubranche, dort seien es sogar 70 Prozent. „Unsere Daten zeigen, dass die Suche nach Arbeitskräften grundsätzlich über alle Qualifikationsstufen hinweg oftmals erfolglos bleibt“, berichtete Steinmetz. Fachkräfte mit Berufsausbildungsabschlüssen, also Personen mit einer dualen Berufsausbildung oder einem Fachwirt- oder Meisterabschluss, melden 40 Prozent beziehungsweise 44 Prozent der befragten Unternehmen keinen Erfolg bei der Suche. Auch bei der Suche nach Arbeitskräften mit Hochschulabschlüssen sind 43 Prozent der Befragten nach eigener Angabe erfolglos. Bei den Dienstleistern geben dies sogar 54 Prozent an. 30 Prozent finden auch nicht genügend Bewerber ohne Berufsabschluss.