Hinsbeck : Ausstellung mit Schmunzelfaktor

Hinsbeck Im Info-Zentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen werden kreative Werke gezeigt: Geistig behinderte Künstler haben bei einem Inklusionsprojekt lustige Bilder und Skulpturen erstellt.

Kuscheln mit der Biberfrau? Oder ein Tänzchen mit dem Igel? Mit etwas Fantasie ist alles möglich, und wie das geht, ist jetzt im Info-Zentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen in Hinsbeck zu erleben: Dort zeigen Künstler mit geistiger Behinderung Bilder und Skulpturen mit Naturmotiven. Schon bei der Vorbereitung der außergewöhnlichen Schau wurde klar: Kunst kann Spaß machen, und bei dieser Ausstellung ist Schmunzeln durchaus erwünscht.

„Mensch, Tier und Natur“ ist die Präsentation betitelt, die mehr ist als eine Ansammlung von Kunstwerken. „Es handelt sich um ein von der Aktion Mensch gefördertes Inklusionsprojekt, das in Kooperation der Lebenshilfe Kreis Viersen und der Biologischen Station Krickenbecker Seen entstand“, erklärt Brigitte Minten-Rathner. Die Künstlerin und ihr Mann Salvatore Minten, ebenfalls Künstler, haben das Konzept entwickelt. Unter ihrer Anleitung wirkten seit Herbst 2018 neun geistig behinderte Bewohner aus den Wohnstätten der Lebenshilfe Kreis Viersen mit am Projekt.